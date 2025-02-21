Наружную рекламу в Мангистау проверяют на соответствие закона «О языках»

В регионе продолжается работа по разъяснению норм Закон РК «О языках». На основании проводимых мероприятий в регионе проверили вывески заведений и торговых точек. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Управлением культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области проводится разъяснительная работа в целях обеспечения соблюдения требований Закона РК «О языках» в реквизитах, наружной рекламе и визуальной информации.

Специалистами управления проведена разъяснительная работа и оказана методическая помощь владельцам и рекламодателям 21 объекта, независимо от форм собственности, по приведению наружной рекламы и визуальной информации в соответствие с законом (статья 21).

Так, по 48 вывескам, рекламам и реквизитам, оформленным вопреки общему законодательству, их владельцам выданы предупредительные письма о принятии мер по приведению всей информации в соответствие с требованиями законодательства в течение одного месяца. По истечении соответствующего срока проводится повторный надзор.

Напомним, такую проверку среди предпринимателей проводили в начале февраля текущего года. Как сообщалось, мероприятия организуют ежемесячно.