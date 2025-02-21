В Мангистау 12-летний ребенок скончался от менингококковой инфекции

Показатель, со слов врача-эпидемиолога, в три раза выше республиканского уровня.

Все зарегистрированные случаи приходятся на детей до 14 лет: до года – один, два факта зафиксировано среди годовалых детей, шесть – среди детей от двух до шести лет, один в возрастной категории до 14 лет. Наибольшее число заболевших – шесть, отмечено среди не организованных детей, по одному случаю выявлено среди дошкольников и школьников. Один из 10 случаев (12-летний ребенок из Мунайлинского района) завершился летальным исходом. Остальные девять пациентов прошли лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии. В этом году заболел один грудной ребенок в Каракиянском районе, пациент выздоровел, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.