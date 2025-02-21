В Мангистау 12-летний ребенок скончался от менингококковой инфекции

В 2024 году в Мангистауской области отмечен рост заболеваемости менингококком. Всего было зарегистрировано 10 случаев менингококковой инфекции, один из них – с летальным исходом. Рост по сравнению с 2023 годом - на восемь фактов заболевания. С начала года в регионе заболел один ребенок. Об этом проинформировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Показатель, со слов врача-эпидемиолога, в три раза выше республиканского уровня.
Все зарегистрированные случаи приходятся на детей до 14 лет: до года – один, два факта зафиксировано среди годовалых детей, шесть – среди детей от двух до шести лет, один в возрастной категории до 14 лет. Наибольшее число заболевших – шесть, отмечено среди не организованных детей, по одному случаю выявлено среди дошкольников и школьников. Один из 10 случаев (12-летний ребенок из Мунайлинского района) завершился летальным исходом. Остальные девять пациентов прошли лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии. В этом году заболел один грудной ребенок в Каракиянском районе, пациент выздоровел, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.
Для граждан, отправляющихся на хадж в Саудовскую Аравию, организована вакцинация (вакцина «Нименрикс», производитель – Бельгия) против менингококковой инфекции в клинике «Ча-Кур». Стоимость: 30 000 тенге.
Вакцину можно получить по адресу: Актау, 32А микрорайон, дом №8, кабинет №11.
Телефоны: +7 (7292) 30-14-83, +7 (705) 242-68-52.
Режим работы: с 08:00 до 18:00 часов, без перерыва, выходные – суббота, воскресенье.
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