Замакима Актау Бауыржан Есенов высказался о наказании за самовольное строительство пирса в Актау

Жителя Актау привлекли к административной ответственности за незаконное строительство пирса на набережной в 4А микрорайоне. Однако заместитель акима города Бауыржан Есенов считает, что мера наказания не соответствует степени вины. По его мнению, действия мужчины следует квалифицировать как экологическое правонарушение или нарушение водного законодательства.

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Жители города обратились в редакцию Lada.kz с требованием демонтировать незаконно возведённый пирс на побережье в 4А микрорайоне.

Акимат ещё в январе признал эту насыпь и все строительные работы на данном участке незаконными! Однако прошёл почти месяц, а ситуация не изменилась. Мы требуем убрать это безобразие, вернуть территории первоначальный вид и привлечь застройщика к ответственности!, - заявляют горожане.

В Актауском городском акимате сообщили, что за попытку незаконного строительства пирса органы внутренних дел привлекли гражданина К. к административной ответственности в виде предупреждения по части 1 статьи 505 КоАП РК. Однако заместитель акима города Бауыржан Есенов считает, что степень его вины несоразмерна наказанию.

Согласно нормам действующего законодательства, любое строительство, в том числе работы по изменению ландшафта (копка земли, создание пирса), должно осуществляться только с соответствующими разрешениями и в рамках утвержденных норм и стандартов. Пирс, как объект строительства, подлежит обязательному согласованию с органами местного самоуправления и государственными органами. Если гражданин К. без разрешения начал копать побережье и строить пирс, его действия могут быть квалифицированы, как самовольное строительство или самовольное использование земельного участка. Более того, полагаем, что его работы могут быть связаны с нарушением экологических норм, что может повлечь за собой загрязнение водоема, поскольку существует вероятность нарушения естественной циркуляции водоема. Таким образом, действия гражданина К. могут быть квалифицированы как экологическое правонарушение или нарушение водного законодательства, - заявил Бауыржан Есенов.

Заместитель главы областного центра подчеркивает, что необходимо установить все факты, такие, как ущерб для окружающей среды, нарушение норм и причинённый ущерб водному ресурсу, а также оценить действия в контексте законодательства Республики Казахстан.

В любом случае действия гражданина К., который взял экскаватор, начал копать побережье и строить пирс без разрешения, могут быть квалифицированы только уполномоченными и правоохранительными органами, в зависимости от обстоятельств дела. Акимат в свою очередь, не дожидаясь результатов компетентных органов, ведет работу по сбору материалов для обращения в судебные органы с исковым заявлением, и параллельно предоставил гражданину К. возможность добровольно восстановить побережье в прежнее состояние и провести копку участка до его естественной глубины, - заключил Бауыржан Есенов.

Для справки

Статья 505 КоАП РК – Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего кодекса.

Часть 1 вышеназванной статьи влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 (393 200 тенге) месячных расчетных показателей.

Напомним, в январе 2025 года в редакцию Lada.kz обратились жители Актау, сообщившие о строительстве пирса на побережье в 4А микрорайоне. В городской администрации заявили, что на данном участке велись незаконные работы, которые уже приостановлены.