Жителям Мангистау презентовали проект визит-центра «Бозжыра» на общественных слушаниях

Сегодня, 21 февраля, в Жанаозене прошли предварительные общественные слушания по вопросу строительства туристических объектов в урочище Бозжыра. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области. Блогер и предприниматель Азамат Сарсенбаев рассказал редакции Lada.kz о том, какая обстановка царила в зале при обсуждении повестки, и сколько средств планирует вложить инвестору в эко-проект.

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил привлечь инвесторов для преобразования таких достопримечательностей страны, как Бозжыра, в центры туризма.

В этой связи отечественные спонсоры намерены построить на собственные средства визит-центр в Бозжыре, который сможет принимать 30-40 тысяч туристов в год. Новый проект разработан казахстанской компанией с мировым опытом строительства подобных объектов в туристических зонах, в том числе в Чарыне, Кольсае, Аюсае.

По словам авторов проекта, центр будет построен с учетом всех экологических требований и принципов устойчивого туризма. Строительство объекта планируется завершить в конце 2026 года.

Центр будет возведен из легких сборных конструкций, не требующих глубокого фундамента. Здание расположится на высоте от 400 до 1000 метров, в зависимости от рельефа местности. Проблемы водоснабжения, электроснабжения и переработки отходов решены таким образом, чтобы не нанести вред окружающей среде. Предусмотрены системы биоочистки для сточных вод, сортировки мусора и обеспечения солнечной энергией.

Согласно проекту, в верхней части ущелья будут построены глэмпинги, украшенные национальными узорами, музей, смотровые площадки и чайхана. В соответствии с современными требованиями визит-центр станет достопримечательностью для посещения туристами, будет способствовать развитию экологического туризма, обеспечив сохранение природного наследия.

По мнению авторов проекта, цель визит-центра – пропаганда истории и традиций казахского народа при сохранении природного ландшафта и культурного наследия, дать возможность путешественникам погрузиться в мир кочевой цивилизации.

Подобные туристические объекты планируется построить и у подножия Бозжыры. Здесь возведут туристический городок в стиле этноаула, экоглэмпинг и другие туристические объекты. Будет проложена дорога и подведено электричество. В случае успешной реализации проекта планируется открыть 70 новых постоянных рабочих мест.

Блогер Азамат Сарсенбаев рассказал, что проект обойдется инвестору в два миллиарда тенге. Окупить его бизнесмен планирует в течение пяти-шести лет.

Я лично за то, чтобы у нас вкладывались в развитие туризма. Считаю, что наш регион очень перспективный в этом отношении. Обстановка на слушаниях была спокойной, народу приехало немало, в основном жители Жанаозена. Многие из них уже осознали ошибку, совершенную в 2021 году, когда инвестор ушел из-за народного недовольства. Строительство визит-центра, привлечение туристов – это хорошая идея, - считает предприниматель и блогер Азамат Сарсенбаев.

По инфорации городского акимата, после строительства центра жителям близлежащих населенных пунктов будет предоставлена возможность продавать сельскохозяйственную продукцию и изделия народного прикладного творчества.

Участники общественных слушаний в большей степени поддержали инициативу.