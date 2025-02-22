Видео уроженца Актау с Джей Ло завирусилось в Сети

Алихан из Актау побывал на недавнем концерте Дженнифер Лопес (Джей Ло) в Объединенных Арабских Эмиратах. В Сети завирусилось его видео, на котором звезда мирового масштаба пообщалась со сцены с девушкой по имени Бинура. Последняя рассказала, что проживает в Казахстане, после чего весь зал тепло поприветствовал ее.

Фото с сайта profty.com

По словам Алихана (фамилия не указана по желанию героя материала – прим. авт.), концерт Дженнифер Лопес прошел вчера, 20 февраля, в Абу-Даби, на одной из популярнейших площадок Saadiyat Nights.

За диалогом казахстанки и Дженнифер Лопес уроженец Актау наблюдал вместе с членами своей семьи. Парень решил снять происходящее на видео.

Так, певица в перерывах между выступлениями решила поближе познакомиться с аудиторией, в числе которой оказалась соотечественница - уроженца Актау по имени Бинура. Девушка рассказала Джей Ло, что приехала на выступление из Казахстана, после чего зал ей приветственно зааплодировал. Тем временем Дженнифер Лопес пыталась повторить в микрофон непривычное для себя имя поклонницы, чем также получила поддержку от фанатов.

Алихан добавил, что в Арабские Эмираты он приехал с родителями и младшим братом. Уроженец Актау отметил, что главной задачей отдыха было попасть на концерт Джей Ло.

Мы спонтанно купили билеты на концерт. Его заранее никто не анонсировал. Как объявили, мы тут же решились и взяли. На следующий день уже мест свободных не было. Потом стали разбираться с билетами, бронью отелей и прочим. Это было восхитительное шоу! Не зря она звезда мирового масштаба. Мне очень понравилось. А вишенкой на торте стала Бинура. Мы лично не знакомы, но когда она сказала, что из Казахстана, сразу ведь ощущается, что родные люди, - рассказал корреспонденту редакции Алихан.

Ранее звезда мирового баскетбола Шакил О’Нил опубликовал на своей странице в Instagram видео из Актау, которое было снято на молодежном фестивале Aktau Open Fest. В кадр попал бросок мяча в корзину и последовавшее за ним падение данкера из Украины во время выполнения трюка.