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24.02.2025, 17:52

Строительство мечети в Актау: разрешительные документы пока не оформлены

Общество 0 1 456 Сергей Кораблев

Жители Актау продолжают интересоваться стройкой в 6А микрорайоне. Люди сообщали, что в этом месте появится мечеть, однако на тот момент власти не дали конкретного ответа по целевому назначению участка. Сегодня, 24 февраля, информацию о возведении религиозного объекта подтвердили, при этом заявив, что разрешительных документов по данному направлению пока нет. Подробнее – в материале Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В конце января текущего года горожане обсуждали строительство мечети рядом с супермаркетом «Дана» в 6А микрорайоне, однако на тот момент ситуация с вовездением объекта так и не была до конца разъяснена чиновниками.

Сегодня, 24 февраля, в Актауском городскоим отделе архитектуры и градостроительства корреспонденту Lada.kz сообщили, что строительно-монтажные работы выполняются согласно статье 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и Правилам организации застройки и прохождения разрешительных процедур.

Земельный участок принадлежит Республиканскому исламскому религиозному объединению «Духовное управление мусульман Казахстана» и предназначен для строительства и эксплуатации мечети и медресе. Однако разрешительные документы для реализации проекта оказались не оформлены.

В настоящее время на участке проводятся ремонтные работы городской теплотрассы, размещены материалы и инструменты, а также установлены ограждения для обеспечения безопасности жителей и улучшения эстетики, - сообщили чиновники.

Напомним, ранее жители 6 микрорайона поднимали вопрос о строительстве мечети.

Кроме того, на территории бывшей станции «Меловая» в 6А микрорайоне строится жилой комплекс.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
До последнего надеялся что на том месте будет железнодорожный вокзал. Ну знать не судьба
24.02.2025, 16:49
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