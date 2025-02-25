Жителям Мангистау напомнили, как оплатить налог на транспорт

Специалисты департамента по государственным доходам Мангистауской области напомнили о подходящих сроках оплаты налога на транспорт, и рассказали о способах проведения платежей, сообщает Lada.kz .

Фото: Алексей Старков / kolesa.kz

Информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» напортале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня АО «Kaspi Bank» и АО «Halyk Bank».

Оплатить налог на транспорт можно следующими способами:

через портал egov.kz в разделе «Налоги и финансы» с помощью банковской карты;

через мобильные приложения банков второго уровня;

в кассах банков второго уровня;

через отделения «Казпочты»;

через сайт «Казпочты» post.kz в разделе «Платежи», «Оплата налоговых платежей», «Налоги»;

в приложении «e-Salyq Azamat».

Налог на транспорт за предыдущий 2024 год необходимо оплатить до 1 апреля 2025 года.