Жителям Мангистау напомнили, как оплатить налог на транспорт

Специалисты департамента по государственным доходам Мангистауской области напомнили о подходящих сроках оплаты налога на транспорт, и рассказали о способах проведения платежей, сообщает Lada.kz.
Информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» напортале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня АО «Kaspi Bank» и АО «Halyk Bank».
Оплатить налог на транспорт можно следующими способами:
Налог на транспорт за предыдущий 2024 год необходимо оплатить до 1 апреля 2025 года.
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