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25.02.2025, 12:14

Какие трассы закрыты в Мангистау из-за непогоды

Общество 0 5 589 Наталья Вронская

Сегодня, 25 февраля, в Мангистауской области закрыта для движения всех видов транспорта лишь одна трасса. Тем не менее, полицейские настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: ЦОК Мангистауской области
Иллюстративное фото: ЦОК Мангистауской области

По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, в регионе закрыта трасса Актау – Форт-Шевченко. Остальные дороги открыты.

Несмотря на это, мы просим водителей не выезжать без острой необходимости на трассы на дальние расстояния, - сообщили в полиции.

Напомним, ранее трассы из-за выпавшего снега закрывали 21 февраля. 

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