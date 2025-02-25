Какие трассы закрыты в Мангистау из-за непогоды

Сегодня, 25 февраля, в Мангистауской области закрыта для движения всех видов транспорта лишь одна трасса. Тем не менее, полицейские настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости, передает Lada.kz.