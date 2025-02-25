Какие трассы закрыты в Мангистау из-за непогоды

Сегодня, 25 февраля, в Мангистауской области закрыта для движения всех видов транспорта лишь одна трасса. Тем не менее, полицейские настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости, передает Lada.kz.
По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, в регионе закрыта трасса Актау – Форт-Шевченко. Остальные дороги открыты.
Несмотря на это, мы просим водителей не выезжать без острой необходимости на трассы на дальние расстояния, - сообщили в полиции.
Напомним, ранее трассы из-за выпавшего снега закрывали 21 февраля.
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