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25.02.2025, 13:05

Почему растут цены на продукты, рассказали продавцы из Актау

Общество 0 3 499 Наталья Вронская

Жители Актау не успевают следить за ценниками в магазинах. Жалобы на высокую стоимость продуктов регулярно поступают в редакцию. Корреспонденты Lada.kz посетили торговый дом «Магаш» (Желтый рынок) и провели опрос среди продавцов и покупателей.

Фото Рашида Исмагилова
Фото Рашида Исмагилова

Корреспонденты поинтересовались у покупателей, насколько увеличение цен сказалось на их семейном бюджете. У продавцов же спрашивали, из чего складывается стоимость их товаров.

Так, например, администрация рынка сообщила, что вот уже пять лет не повышает стоимость аренды на места в продуктовом отделе. Между тем, закупочная цена, признаются продавцы, регулярно растет. По закону, добавлять к ней они могут лишь 15 процентов. За их ценниками тщательно следят контролирующие органы.

Продавцы жалуются, что налоги, запрет переводов и онлайн-платежи сильно ударили по их бюджету. Итоговая чистая прибыль, признаются люди, сократилась практически вдвое. Подробнее – в видеоопросе.

К слову, сегодня, 25 февраля, в «СПК Каспий» сообщили о том, что из стабилизационного фонда в Мангистаускую область были поставлены сахар, рис и гречка. Как утверждается, цена розничной продажи сахара составляет 380 тенге, риса – 390 тенге и гречки – 198 тенге. Данные товары будут реализованы через 12 магазинов сети «Даулет» в Актау и Тупкараганском районе.

Жителей просят в случае продажи товаров по ценам, превышающим установленные, обращаться в акимат или по номерам телефонов департамента продовольственной безопасности Мангистауской области: +7 (7292) 29-11-42; 29-11-43; 29-11-44; 29-11-46.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему эти вопросы не задаёте в Акиматы, тем чиновникам кто поддерживает рост цен на топливо, на акцизы, на утильсбор, тем кто отпустил курс доллара. Какой смысл спрашивать у простого народа.
25.02.2025, 09:01
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