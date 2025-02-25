В Актау солдат заставляли есть окурки: в военной прокуратуре прокомментировали приговор

Заместитель главного военного прокурора Талгат Бекбергенов прокомментировал инцидент, произошедший в войсковой части 25744 в Актау, где командир взвода материально-технического обеспечения медицинской роты избил срочников и заставил есть окурки от сигарет, передает NUR.KZ .

Фото с сайта globaltimes.cn

Комментарий Талгат Бекбергенов предоставил журналистам на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

Корреспонденты отметили, что командир получил два года ограничения и поинтересовались, насколько приговор соответствует тяжести преступления, если учесть вероятность опасных последствий для здоровья, и, в целом, унизительный характер действий командира по отношению к подчиненным.

По мнению заместителя главного военного прокурора Талгата Бекбергенова, наказание соответствует деянию.

Он принуждал двух солдат срочной службы есть сигаретные окурки, а также применял физическое насилие, и военный суд приговорил его к двум годам ограничения свободы за превышение власти… Отсутствуют тяжкие последствия, и, учитывая личные качества подсудимого, то наказание, которое ему было назначено, достаточно его исправлению, - добавил он.

Талгат Бекбергенов также отметил, что в данном случае это был незаконный приказ.

Солдат не обязан и не должен его исполнять. Должен, согласно уставу, обратиться к вышестоящему командованию и сообщить о том, что в отношении него применен незаконный приказ, - пояснил спикер.

Напомним, по данным Военного суда Актюбинского гарнизона, в Актау в марте 2024 года военнослужащие срочной службы по указанию сержанта убирали территорию войсковой части. Увидев на полу окурки сигарет, командир взвода вызвал двух рядовых и приказал их съесть. Позже один из солдат, почувствовав недомогание, обратился в медицинский пункт войсковой части, сообщив о симптомах пищевого отравления, причиной которого он назвал съеденный сэндвич.

Кроме того, из-за беспорядка в помещении командир и сержант применили физическое насилие к одному из срочников. После случившегося он позвонил отцу, отправил фотографии синяков и ссадин, а также попросил о помощи, опасаясь за свою жизнь и здоровье.