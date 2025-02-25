Коммунальщики продолжают вести борьбу с последствиями снегопада в Актау

В Актау в связи с резким ухудшением погоды и похолоданием ведутся работы по очистке фасадов зданий, а также внутримикрорайонных, пешеходных, автомобильных дорог в местах образования наледи. Дополнительно проводится посыпка песчано-соляной смесью. Об этом сообщает пресс-служба акимата областного центра, передает Lada.kz.
Со стороны ТОО «Актау Сервис Курылыс» задействованы восемь единиц техники и более 350 сотрудников, также проводится засыпка дорог 25 тоннами песчано-соляной смеси.
В Актау сотрудники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» во время дневного дежурства занимаются очисткой от снега улиц, остановок, территорий вокруг школ, детских садов, больниц, а также лестниц и пешеходных дорожек, - сообщили в акимате.
В уборке на проезжей части задействованы 109 дорожных рабочих и 17 единиц спецтехники, включая четыре КДМ (комбинированная дорожная машина – прим. авт.), семь самосвалов, четыре автопогрузчика, один трактор-пескоразбрасыватель, один автомобиль Shacman с отвалом.
Стоит отметить, что сегодня на территории региона объявлено штормовое предупреждение.
25 февраля на западе, севере, юге Мангистауской области прогнозируются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. По Актау 25 февраля на дорогах ожидается гололедица, - сказано в сообщении РГП «Казгидромет».
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