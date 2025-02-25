Коммунальщики продолжают вести борьбу с последствиями снегопада в Актау

В Актау в связи с резким ухудшением погоды и похолоданием ведутся работы по очистке фасадов зданий, а также внутримикрорайонных, пешеходных, автомобильных дорог в местах образования наледи. Дополнительно проводится посыпка песчано-соляной смесью. Об этом сообщает пресс-служба акимата областного центра, передает Lada.kz .

Фото: Актауский городской акимат

Со стороны ТОО «Актау Сервис Курылыс» задействованы восемь единиц техники и более 350 сотрудников, также проводится засыпка дорог 25 тоннами песчано-соляной смеси.

В Актау сотрудники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» во время дневного дежурства занимаются очисткой от снега улиц, остановок, территорий вокруг школ, детских садов, больниц, а также лестниц и пешеходных дорожек, - сообщили в акимате.

В уборке на проезжей части задействованы 109 дорожных рабочих и 17 единиц спецтехники, включая четыре КДМ (комбинированная дорожная машина – прим. авт.), семь самосвалов, четыре автопогрузчика, один трактор-пескоразбрасыватель, один автомобиль Shacman с отвалом.

Стоит отметить, что сегодня на территории региона объявлено штормовое предупреждение.