В Мангистау отремонтируют 125 километров железнодорожных путей

В 2025 году мангистауские железнодорожники всеми видами ремонта планируют охватить порядка 125 километров пути. Об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает Lada.kz .

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

По данным компании, капитально будет отремонтировано 15,7 километра железнодорожного полотна на перегоне Сайотес - разъезд 7. Также запланированы усиленно-средний ремонт станционных путей протяженностью 23,3 километра, замена стрелочных переводов.

С помощью путевых рельсосварочных машин (ПРСМ) будут ликвидированы дефектные места на бесстыковом пути. С применением машин РМ и DUOMAT очистят загрязненный балласт, произведут выправку, подбивку и рихтовку на перегонах Бейнеу - Тассай, Бейнеу - Сайотес.

Кроме того, в рамках летних путевых работ мангистауские железнодорожники отремонтируют 450 километров и построят 107 километров скотоизгороди вдоль железной дороги.

Напомним, ранее пассажиры возмутились состоянием поезда Мангистау-Актобе. По предоставленным Lada.kz данным, в нем выявили свыше 100 нарушений.