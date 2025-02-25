Снегопад в Актау: за два неполных дня в травмпункт обратились 150 человек

Снег и гололед послужили для жителей Актау причиной обращения в травмотологический пункт Мангистауской областной многопрофильной больницы, сообщает Lada.kz .

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Так, 24 февраля, в травмпункт обратились более 80 человек. Из них семь пациентов госпитализированы в травматологическое отделение.

Сегодня, 25 февраля, осмотрено около 70 пациентов, из них трое госпитализированы в травматологическое отделение. Остальные получили амбулаторное лечение и были отправлены домой, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Медики настоятельно рекомендуют жителям региона отказаться от прогулок без повода. В случае падения или травмы рекомендовано сразу обратиться к врачу. Специалисты просят не заниматься самолечением и не обращаться за помощью к народным целителям.