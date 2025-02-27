Пострадавшую в Крыму кошку Мусю готов приютить житель Актау

История кошки Муси, сброшенной с 40-метровой высоты жителем Петербурга, состоящем на на учете в психоневрологическом диспансере, не могла не откликнуться в сердцах зоозащитника из Актау. Александр Ключник вызвался забрать животное себе, оплатив перелет, лечение, и предоставив комфортабельное жилье с видом на море, сообщает Lada.kz.

фото с сайта dzen.ru

О своем намерении он сообщил на странице Instagram жилого комплекса Green Plaza.

«Готов принять на постоянное достойное место жительства выжившую кошку Мусю, сброшенную в Крыму из "Ласточкиного гнезда". Оплачу документы и перелет. Гарантирую отдельное комфортное жилье с видом на море, только уже на Каспийское, которое, я уверен, станет ей родным домом», - написал Александо Ключник.

Этот житель Актау запомнился казахстанцам тем, что не так давно снял для бездомной кошки Марии отдельные аппартаменты. Животных Александр любит, поэтому и не смог пройти мимо истории кошки Муси из Крыма.

По информации Gazeta.ru, утром в воскресенье 23 февраля 24-летний житель Петербурга Дмитрий пришел в "Ласточкино гнездо" и увидел там кошку Мусю — местную достопримечательность. Он погладил животное, взял на руки, прошел на смотровую площадку над обрывом у моря... и выбросил кошку вниз с 40-метровой высоты. Эти действия были засняты камерой видеонаблюдения. Через некоторое время мужчину задержали и доставили в ялтинский отдел полиции.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в причинении вреда кошке был задержан на пригородном вокзале станции Джанкой сотрудниками патрульно-постовой службы. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

«Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — отметила Ирина Волк.

24 февраля Telegram-канал Baza распространил видео краткой беседы с подозреваемым. На вопрос: «Зачем вы кота сбросили?», Дмитрий с полуулыбкой ответил: «Он начал сопротивляться, вырываться. Ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял». На уточняющий вопрос, почему в таком случае кошку нельзя было просто отпустить на землю, он лишь пожал плечами.

Телеканалу «78» Дмитрий также заявил, что кошка мешала ему перекусывать булочкой у моря. «Я просто купил поесть - там, где ларьки с сувенирами стоят. Я купил булочку с мясом, и кошка начала вокруг меня кружиться. Меня это разозлило, то, что она под ногами», - объяснил мужчина.

По информации телеканала «78», молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не работает из-за инвалидности. С деньгами на поездку ему помогли друзья и родители.

Между тем, кошка Муся выжила. Спустя три дня ее обнаружили на скалах. Кошку обнаружили волонтеры, участвовавшие в трехдневной поисковой операции.

«Мы выплыли в открытое море, подплыли к "Ласточке" и услышали, что Муся там. Она плакала. Мы ее увидели, пытались подняться с моря, но не получилось. Она очень плакала, что мы уезжаем, у меня разрывалось сердце», — рассказала одна из них.

Волонтеры связались со спасателями и на помощь кошке в Ласточкино гнездо прибыли альпинисты регионального МЧС, которые подняли ее наверх. Кошку передали на осмотр ветеринарам, но, судя по всему, каких-либо серьезных травм она не получила. По мнению директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, кошка смогла выжить, так как «упала по касательной на скалу» или же ее падение пришлось на щебень или скользящие камни.

Дальнейшая судьба животного, 10 лет прожившего в музее, пока не определена. В «Ласточкином гнезде» заявили Daily Storm, что кошка, если с ней все в порядке, «и дальше будет в музее жить, радовать людей». Против этого выступают активисты: так, по мнению зоозащитницы из Евпатории Ирины Харченко, животному нужно найти дом.

Кошка Муся, выжившая после падения с высоты замка «Ласточкино гнездо» в аннексированном Крыму, спасена и поднята спасателями со скал, сообщили волонтеры и местные СМИ.