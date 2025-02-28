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27.02.2025, 21:04

Холодно и голодно: жителей Актау просят покормить бездомных животных

Общество 0 1 630 Наталья Вронская

Жителей областного центра просят не оставаться равнодушными к судьбам братьев наших меньших. Волонтеры из "Клуба добряков" публикуют душераздирующие кадры замерзающих собак, кошек и других животных. Некоторых из них уже приютили добрые актаусцы, сообщает Lada.kz.

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

Только сегодня, 27 февраля, волонтерам удалось пристроить потерявшуюся собаку, голубку и дезориентированную утку, которую, по версии зоозащитников, порывом ветра унесло от стаи в город.

«Люди, не проходите мимо бездомных животных! Они голодные, замерзают и не могут найти себе укрытие от холода. Поделитесь едой, оставьте немного тёплой воды, помогите им выжить. Даже маленькая забота может спасти чью-то жизнь!», - пишет "Клуб добряков".

Волонтеры говорят, что собакам в такую погоду крайне сложно спрятаться от стужи.

«Между 11 и 12 мкр., на центральной улице, очень много собак, люди, пожалуйста, присмотритесь, покормите. У меня сердце кровью обливается, я плачу, их очень много на улице, им холодно, и они голодные. Кормлю. Вчера остановилась рядом с одной, начала её гладить, так она уже начала облизывать мне руки в знак благодарности. Им сейчас очень-очень нелегко», - пишут комментаторы.

Сегодня днем около торгового центра "Алатау" был найден домашний пес. Его забрали на передержку добрые люди, собака ждет хозяина. Позвонить можно по телефону:
+7 705 880 70 47.

Также в районе 68 дома в 4 микрорайоне была найдена голубка, по виду - домашняя. Телефон для связи + 7 747 434 4926.

Стоит отметить, что добрых людей в Актау немало. Так, в Сети распространяются фотографии владельцев кафе, которые запускают к себе погреться бездомных кошек.

 

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