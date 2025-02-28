Солнечную электростанцию строят в Мангистау – сколько потратят на проект?

В целях развития возобновляемых источников энергии в регионе ведется строительство солнечной электростанции мощностью 20 МВт. О проекте, реализация которого уже началась в селе Шетпе, сообщает акимат Бейнеуского района, передает Lada.kz.
Строительную площадку посетил аким района Галымжан Ниязов. Он встретился с представителями подрядчика «Stellar Energy», где обсудил ход реализации проекта, график строительства и будущие функции станции.
Руководство компании сообщило, что на реализацию данного проекта будет направлено 5,678 миллиарда тенге. Строительные работы только начались и будут завершены в июне.
Учитывая возможность создания дополнительных новых рабочих мест, я считаю, что это один из самых нужных инвестиционных проектов, - отметил Галымжан Ниязов.
На период строительства планируется трудоустроить 100 местных жителей и 10 человек на постоянной основе, когда станция будет полностью введена в эксплуатацию.
Напомним, летом прошлого года близ Жанаозена заложили капсулу в строительство гибридной электростанции.
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