Медицинский голод: размер подъемных пособий повысят врачам в Мангистау

В целях привлечения медицинских специалистов в Мангистаускую область в конце прошлого года были выделены средства из местного бюджета на выплату единовременного подъемного пособия. Решением областного акимата и управления здравоохранения 60 приезжих специалистов получили выплаты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона, передает Lada.kz .

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Так, приехавшим в сельскую местность 32 специалистам выделено по 8,5 миллионов тенге. Одинадцати медикам, приехавшим работать в Жанаозен, – по пять миллионов тенге. А 17 специалистов, передислоцировавшихся из других регионов страны в Актау, получили по три миллиона тенге.

В числе получателей подъемного пособия специалисты разных направлений: хирург, педиатр, врач общей практики, офтальмолог, онколог, анестезиолог-реаниматолог, невропатолог, радиолог, психиатр и неонатолог.

На сегодняшний день по области наблюдается нехватка 280 медицинских специалистов. Для решения этого вопроса глава региона Нурдаулет Килыбай поручил руководству управления здравоохранения в дальнейшем увеличить объем подъемного пособия.