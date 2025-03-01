Поезда в Мангистау задержатся из-за аварии на железнодорожных путях

Казахстанцев, в том числе жителей Мангистауской области, предупредили о задержке поездов из-за ДТП на железнодорожных путях в Атырауской области, сообщает Zakon.kz .

Фото: пресс-служба КТЖ

В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) пояснили, что на месте аварии сейчас идут ремонтные работы, в которых задействованы два восстановительных поезда и шесть автомобилей.

В связи с восстановительными работами на перегоне ожидается задержка пассажирских поездов «Мангышлак-Атырау» и «Актобе-Атырау». Акимат Атырауской области организовал десять пассажирских автобусов для перевозки пассажиров со станции Карабатан до вокзала в Атырау, - рассказали в КТЖ.

Работы по устранению последствий происшествия продолжаются.

Авария с участием грузовика и поезда произошла сегодня, 1 марта, на железнодорожном переезде станции «Тендік» в Атырауской области. Пострадали три работника локомотивной бригады. Предварительно, они получили переломы ног. Также после столкновения с рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.