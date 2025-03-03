С бараном на санках: участник скандального видео из Актау попросил прощения

Один из участников скандального видео с катанием барана на санках записал обращение к жителям Мангистау, передает Lada.kz .

стоп-кадр из видео

Ролик с извинениями опубликовали на официальной странице Instagram Департамента полиции Мангистауской области. Участник катаний с бараном рассказал, что животное чувствует себя хорошо и никаких травм не получило.

" Мы катались на санях с бараном по снегу в целях рекламы. На месте хотели подарить его одному человеку. Состояние животного хорошее, он не получил никаких травм, и у нас не было намерения причинить ему вред. Мы приносим извинения всему народу Мангистау и обещаем, что подобное больше не повторится", - сообщил мужчина.

Напомним, видео того, как барана катают на санках вызвало общественный резонанс. Полицейские региона нашли хозяев животного для привлечения к административной ответственности. .