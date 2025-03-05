В Актау зафиксирован самый высокий рост цен на недвижимость

В феврале 2025 года средние цены на квартиры выросли в 12 городах Казахстана. Больше всех отличился Актау. Такие итоги месяца подвел сервис Krisha.kz.
По данным Krisha.kz, резкий рост цен на жилье за февраль зафиксирован в Актау – сразу на 10,8%. В остальных регионах квартиры подорожали в пределах 3%.
В Астане и Алматы зафиксирован рост на 1,8 и 1,2% соответственно.
Индекс снизился незначительно в Караганде, Актобе, Кокшетау, Талдыкоргане.
По итогам месяца, средние цены выросли на 1,3%, до 390 тысяч тенге за квадратный метр.
Источник: Krisha.kz
С начала 2025 года года средний рост цен составил 2,6%. Лидеры – Шымкент (+5,9%), Костанай (+6,3%), Актау (+3,6%). По росту цен февраль продолжил тенденцию января.
Ресурс также рассказал о том, как изменились цены с февраля 2024 года.
Так, за год квартиры на вторичном рынке подорожали на 6,4%. Цены выросли в 16 городах Казахстана.
Исключения составили Тараз (-1,4%) и Караганда (-0,7%).
Наибольший рост цен произошёл:
Уточняется, что в январе-феврале 2024 года цены росли медленнее. Положительная динамика в городах не превышала 2-2,5%. Средний показатель по стране составлял 0%.
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