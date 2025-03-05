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05.03.2025, 11:49

В Актау зафиксирован самый высокий рост цен на недвижимость

Общество 0 1 749 Наталья Вронская

В феврале 2025 года средние цены на квартиры выросли в 12 городах Казахстана. Больше всех отличился Актау. Такие итоги месяца подвел сервис Krisha.kz.

Фото с сайта s0.rbk.ru/
Фото с сайта s0.rbk.ru/

По данным Krisha.kz, резкий рост цен на жилье за февраль зафиксирован в Актау – сразу на 10,8%. В остальных регионах квартиры подорожали в пределах 3%.

В Астане и Алматы зафиксирован рост на 1,8 и 1,2% соответственно.

Индекс снизился незначительно в Караганде, Актобе, Кокшетау, Талдыкоргане.

По итогам месяца, средние цены выросли на 1,3%, до 390 тысяч тенге за квадратный метр.

Источник: Krisha.kz

С начала 2025 года года средний рост цен составил 2,6%. Лидеры – Шымкент (+5,9%), Костанай (+6,3%), Актау (+3,6%). По росту цен февраль продолжил тенденцию января.

Ресурс также рассказал о том, как изменились цены с февраля 2024 года.

Так, за год квартиры на вторичном рынке подорожали на 6,4%. Цены выросли в 16 городах Казахстана.

Исключения составили Тараз (-1,4%) и Караганда (-0,7%).

Наибольший рост цен произошёл:

  • в Актау: +24,3%;
  • Костанае: +9,2%;
  • Астане, Шымкенте, Уральске, Петропавловске: +8,7–8,9%.

Уточняется, что в январе-феврале 2024 года цены росли медленнее. Положительная динамика в городах не превышала 2-2,5%. Средний показатель по стране составлял 0%.

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