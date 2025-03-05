За ночь с дорог Актау убрали 1350 кубов талой воды

В Актау продолжаются работы по ликвидации талых вод с улиц. В ходе ночного дежурства в городе проводилась очистка, в результате чего с автомобильных дорог вывезено 1350 кубометров талой воды. Корреспонденты Lada.kz также выяснили, куда обращаться населению с сообщениями о затопленных участках.

Фото с сайта stihi.ru

По данным пресс-службы Актауского городского акимата, в настоящее время в работах по устранению торосов, а также подтоплений на центральных дорогах задействованы порядка 100 рабочих и 10 единиц спецтехники.

Ответственная за мероприятие организация – ТОО «Компания Строй Инвест 2020».

В ночную смену было убрано 1350 кубометров талой воды, сейчас ведутся работы по очистке автомобильных дорог от наледи, - сообщил Азамат Койшыбаев, специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В случаях большого скопления льда, снега внутри микрорайонов, которое может вызвать серьезное подтопление домов, подвалов и иных сооружений, население просят обращаться в диспетчерскую службу Актауского городского отдела ЖКХ по номеру телефона: +7 (700) 362-59-08.