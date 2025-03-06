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05.03.2025, 20:26

Борьба с силомерами: сколько незаконных аттракционов убрали с улиц в Актау

Общество 0 1 256 Наталья Вронская

«Тотальную зачистку» нелегальной уличной торговли объявили в Алматы. С улиц южной столицы убрано 222 силомера. В Актауском городском акимате рассказали, сколько подобных аппаратов было ликвидировано в областном центре, и планируется ли проведение подобного рода мероприятий в ближайшее время, сообщает Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

По сообщению Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства, в сентябре прошлого года было выявлено и изъято 30 незаконных силомеров.

Если в текущем году будут выявлены факты незаконной уличной торговли, в том числе размещения силомеров, то их постигнет та же участь, - рассказали чиновники.

Напомним, изъятые в 2024 году аттракционы отправили на штрафную стоянку. При этом ряд жителей Актау встал на защиту аппаратов, заявив, что они являются символами ЗОЖа. В ответ на это в администрации сообщили, что силомеры негативно сказываются на внешнем виде города.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Что значит "если"? Сотрудники акимата на улицах города вообще не бывают? Они и сейчас стоят. К примеру, у остановки "Вечный огонь", стоит уже второй или третий месяц.
06.03.2025, 01:27
Arzt_MD
Arzt_MD
Горожане и должны решать, что портит вид города. Портит вид города отсутствие полива растительности.
05.03.2025, 15:33
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