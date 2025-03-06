Финская делегация посетит Актау – что интересует ее представителей?

Сегодня, 5 марта, состоялась встреча министра транспорта Республики Казахстан Марата Карабаева с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Казахстане Янне Хейсканеном. Стало известно о намерениях финской делегации прибыть в Актау, передает Lada.kz со ссылкой на министерство трнаспорта РК.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание вопросам декарбонизации транспорта и внедрения экологически чистых технологий. Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии устойчивой транспортной инфраструктуры.

Кроме того, посол сообщил о предстоящем визите финской бизнес-делегации в Актау, где запланирован осмотр портов Актау и Курык.

Цель визита – изучение логистического потенциала региона и поиск возможностей для дальнейшего сотрудничества в сфере морских перевозок, - сказано в сообщении минтранспорта.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к укреплению партнерства и продолжению конструктивного диалога по ключевым вопросам транспортного развития.