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07.03.2025, 11:47

Цветы на 8 Марта: флористы Актау рассказали о трендах и ассортименте

Общество 0 1 870 Наталья Вронская

Международный женский день ежегодно становится своеобразным испытанием для каждого мужчины. Ведь надо правильно угадать с подарком для любимой, точно просчитать количество поздравляемых родственниц и коллег, не забыть купить цветы… И это, пожалуй, самая непростая задача. Что дарить в этом сезоне, кому и в каком количестве, выясняли корреспонденты Lada.kz.

фото с сайта zwoogle.ru
фото с сайта zwoogle.ru

Флорист сети цветочных магазинов «Romantic» Милана Закарьяева рассказала о том, какие букеты сегодня в тренде у женщин Актау. Тюльпаны — неофициальный бренд Международного женского дня. Они символизируют весну, нежность и женственность, а также являются одним из самых популярных цветов в этот день. Также в почете у прекрасной половины человечества кустовые розы, пионы и хризантемы «бигуди».

Близкому человеку лучше подбирать цветы под его вкус: от ромашек до комнатного «женского счастья». Выбор, сделанный на основе предпочтений поздравляемого, всегда будет оценен по достоинству.

Коллегам, родственникам и знакомым можно дарить букеты из тюльпанов. Сегодня они представлены в самых разнообразных тонах, что позволяет через цветок красочно передать свои эмоции.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Посмотрела я на видео цены. Сразу перехотелось получить букет цветов, который будет стоять не более недели, за такие деньги. Лучше уж пару обуви на лето купить.
07.03.2025, 08:49
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