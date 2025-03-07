Цветы на 8 Марта: флористы Актау рассказали о трендах и ассортименте

Международный женский день ежегодно становится своеобразным испытанием для каждого мужчины. Ведь надо правильно угадать с подарком для любимой, точно просчитать количество поздравляемых родственниц и коллег, не забыть купить цветы… И это, пожалуй, самая непростая задача. Что дарить в этом сезоне, кому и в каком количестве, выясняли корреспонденты Lada.kz.

фото с сайта zwoogle.ru

Флорист сети цветочных магазинов «Romantic» Милана Закарьяева рассказала о том, какие букеты сегодня в тренде у женщин Актау. Тюльпаны — неофициальный бренд Международного женского дня. Они символизируют весну, нежность и женственность, а также являются одним из самых популярных цветов в этот день. Также в почете у прекрасной половины человечества кустовые розы, пионы и хризантемы «бигуди».

Близкому человеку лучше подбирать цветы под его вкус: от ромашек до комнатного «женского счастья». Выбор, сделанный на основе предпочтений поздравляемого, всегда будет оценен по достоинству.

Коллегам, родственникам и знакомым можно дарить букеты из тюльпанов. Сегодня они представлены в самых разнообразных тонах, что позволяет через цветок красочно передать свои эмоции.