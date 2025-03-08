Как подзарядить «внутреннюю батарейку»? Советы практикующего в Актау психолога

В повседневной суете легко забыть о себе: стресс, спешка, бесконечные дела — все это истощает не только тело, но и внутренний ресурс. Однако самооценка играет ключевую роль в нашем эмоциональном состоянии и ощущении счастья. Чем выше она, тем легче преодолевать трудности, ставить цели и двигаться вперед. Редакция Lada.kz поговорила с практикующим психологом из Актау Еленой Ремизовой и узнала, как можно быстро «подзарядить внутреннюю батарейку». В этом материале мы собрали несколько простых, но эффективных упражнений для укрепления уверенности в себе.

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Елена Ремизова, практикующий психолог, уже много лет помогает женщинам разобраться в себе, справиться с тревожностью и выстроить гармоничные отношения. В первую очередь - с самой собой, а уже потом с партнером и детьми. Елена проводит индивидуальные консультации очно и онлайн, а также ведет специальные группы для мам. Туда приходят матери, которые хотят научиться помогать расти детям спокойными, уверенными и счастливыми. А также уже год существует женский клуб, для тех, кто хочет лучше понимать себя, найти подруг, заниматься творчеством и в целом попробовать нечто новое.

Специально для редакции Lada.kz эксперт подготовила несколько простых упражнений на поднятие самооценки. Эти несложные задания помогут каждой женщине в моменте понять, насколько она необыкновенна и важна не только в праздник, но и каждый день.

Ты заботишься о родных, детях, друзьях. Даже о случайных людях, которым нужна помощь. Любовь к себе — это не эгоизм, а твоя внутренняя батарейка. Если она разряжена, всё даётся «через силу», даже забота о других. Полюбить себя — это не значит повторять что-то перед зеркалом или покупать сладости. Это про разрешение быть важной для самой себя. Про способность принимать тёплые слова, а не отмахиваться от них. Про осознание, что ты достойна заботы не только 8 Марта. Но просто сказать «Полюби себя!» не работает. Вот техники, которые помогут почувствовать свою ценность, - сказала Елена Ремизова.

1. Слова, которые ты заслуживаешь

Представь, что твоя подруга говорит о себе: «Я какая-то не такая. Всё делаю не так. Наверное, со мной что-то не так». Что бы ты ей сказала? «Ты потрясающая. Ты сильнее, чем думаешь. Ты достойна любви». А теперь скажи это себе. Прямо вслух. Прямо сейчас.

Если это сложно, значит, тем более, стоит попробовать.

2. Список незаметных побед

Мы считаем достижениями что-то грандиозное: новую работу, повышение, марафон.

Но есть и другие победы:

— Ты пережила сложный день и не сорвалась.

— Ты встала утром на работу или проводить старшего в школу, хотя ночью не выспалась.

— Ты уделила 10 минут тому, что тебе нравится.

Записывай вечером свои победы. Они есть.

Ты просто не привыкла их замечать.

3. Не достойна любви?

Запиши всё, за что ты себя не принимаешь.

— Я слишком эмоциональна.

— Я часто ленюсь.

— Я не такая, как хотелось бы.

Теперь найди своё детское фото.

Посмотри в глаза этому ребёнку и скажи ему вслух:

- Ты не достойна любви, потому что…» (и прочитай список).

Тяжело?

Невозможно?

Потому что ты знаешь, что этот ребёнок достоин любви вне зависимости от ошибок и недостатков.

Теперь задай себе вопрос:

- Когда ты перестала быть достойной? В каком возрасте?

Правильный ответ: никогда.

Ты та же девочка. Просто выросла.

Ты всегда была и будешь достойна любви.

Что на самом деле ты бы ей хотела сказать?

— За что ты её любишь?

— Чем ты гордишься в ней?

— Как ты хочешь о ней заботиться?

Пример:

- Дорогая, ты — чудо. Ты так стараешься, ты так смело идёшь вперёд, даже когда страшно. Ты достойна любви просто потому, что ты есть. Я люблю тебя!

Внутри тебя всё ещё есть этот ребёнок, которому нужна забота.

И именно ты можешь её дать.

4. Копилка заботы

Если сложно пока заботиться о себе, заботься о ней, о маленькой девочке внутри себя.

Задание:

Заведи Копилку заботы — банку, коробку, не важно.

И каждый день клади туда бумажку с ответом на один вопрос:

«Как сегодня я позаботилась о себе?»

— Позволила себе отдых без чувства вины.

— Поела вовремя.

— Поставила личные границы.

— Сделала что-то, что мне нравится.

Главное правило: Копилка должна пополняться каждый день.

Спустя время или в сложный момент там будут подсказки и напоминания о том, что ты не на последнем месте. Ты важна. И ты умеешь о себе заботиться.

Ты не обязана быть идеальной, чтобы быть достойной любви.

Ты можешь быть разной — и всё равно ценной.

И пусть весна станет поводом сказать себе:

«Я заслуживаю заботы. Прямо сейчас. В любой день недели».