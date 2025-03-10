Жители Актау самостоятельно вышли на субботник

Сегодня, 10 марта, жители дома № 14 в 16 микрорайоне объединились для проведения субботника. Инициатива исходила от самих горожан, решивших привести в порядок территорию вокруг дома после продолжительных осадков, обрушившихся на город, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома № 14 в 16 микрорайоне

По словам людей, субботник не был организован официальными структурами — идею предложили активисты дома.

Многие пришли с собственным инвентарем: мешками для мусора, перчатками и граблями.

Жители не только убрали территорию вокруг дома, но и окопали деревья, а также навели порядок в подъезде и лифте.

Все мы трудились с энтузиазмом, так как чувствовали свою причастность к благоустройству родного города. Это не первый и, надеюсь, не последний субботник. Мы все хотим видеть Актау чистым и красивым, и, если каждый внесёт свой вклад, наш город станет лучше. Хотим, чтобы наш пример стал заразительным, и многие жители города брали пример с нас, — поделился один из участников субботника.

В субботнике принимали участие не только взрослые, но и дети.

Жители Актау в очередной раз доказали, что чистота города — в руках самих горожан.