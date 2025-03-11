Как будут развивать туризм в Мангистау в ближайшие два года

В акимате Мангистауской области рассказали Lada.kz о том, как в регионе будут развивать туризм в период с 2025 года по 2027 год.

Фото автора

По предоставленным данным, в регионе в сфере туризма в указанный период планируется реализация 15 проектов. Их общая стоимость составит 197 миллиардов тенге. Как отмечают чиновники, это позволит создать более 600 рабочих мест.

Проекты, несомненно, окажут мультипликативное положительное воздействие на развитие экономики региона, - отметили в управлении туризма Мангистауской области.

Так, в период с 2025 по 2027 годы планируется реализация следующих проектов:

торговые ряды «Town Center», ТОО «Tethys Aktau III», 22 рабочих места;

апартаменты «Omir apartments», 10 рабочих мест;

расширение гостиничного комплекса «Достар» в Актау, 10 рабочих мест;

гольф-клуб и гольф-отель с виллами, 108 рабочих мест;

строительство курортно-гостиничного комплекса «Aqualina Camp», 200 рабочих мест;

строительство гостиничного комплекса в Актау, 19 рабочих мест;

визит-центр в Актау, 10 рабочих мест;

визит-центр в Каракиянском районе, шесть рабочих мест;

строительство базы отдыха в селе Сенек Каракиянского района, 47 рабочих мест;

гостиничный комплекс в Актау, 50 рабочих мест;

гостиничный комплекс «Wyndham Garden Aktau», 45 рабочих мест;

строительство гостиничного комплекса «Bozjyra Safari Hotel», 40 рабочих мест. Мощность проекта: 150 номеров, открытый и закрытый бассейны, ресторан, фитнес-центр и глэмпинг;

строительство визит-центра с этно-кофейней «Tary» в урочище Бозжыра Каракияского района, 15 рабочих мест;

строительство гостиничного комплекса «Ayrakty Safari Hotel», 25 рабочих мест. Мощность проекта: 150 номеров, открытый и закрытый бассейны, ресторан и фитнес-центр;

оздоровительно-санаторный комплекс, 50 рабочих мест в Актау. Мощность проекта: уникальный комплекс с вместимостью от 300 до 500 койко-мест.

Корреспондент Lada.kz уточнил у областного управления туризма, откуда будут поступать средства на финансирование указанных проектов.

Все вышеуказанные проекты реализуются за счет средств инвесторов, - прокомментировали в ведомстве.

Там же добавили, что со стороны властей будет проведен ряд работ, направленный на улучшение инфраструктуры для комфортного отдыха гостей и жителей региона.

Среди них:

организация ежегодно не менее пяти мероприятий по очистке природных, туристских, историко-культурных объектов;

гидротехнические работы по углублению морского побережья. Начало мероприятий намечено на 2026 год;

оснащение ежегодно не менее двух мест для отдыха граждан с установкой мангалов и барбекью-зон, санитарно-гигиенических узлов и мусорных контейнеров;

строительно-монтажные работы сетей электроснабжения зоны отдыхав от села Сайын Шапагатов до «43 километра» по набережным зонам моря Тупкараганского района в местности «Сыгынды». Протяженность – 10 километров. Начало мероприятий намечено на 2025 год;

строительство автомобильной дороги к урочищу Саура в Тупкараганском районе. Протяженность – 8,3 километров. Начало работ намечено на 2025 год;

благоустройство территории от Солдатского пляжа до здания «Дискай». Начало работ намечено на 2026 год.

Ранее Lada.kz перечислила 10 причин посетить Мангистаускую область. Подробнее по ссылке.