На Отпан-тау из Актау и Жанаозена запустят автобусы

Утверждено расписание движения автобусов, которые будут курсировать из Актау и Жанаозена к историко-культурному комплексу Отпан-тау в рамках праздника Амал-2025, организуемого потомками Ер Косая, передает Lada.kz .

Автобсы. Фото: ЦОК

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций, автобусы будут отправлять из Актау и Жанаозена:

13 марта

От гостиницы «Нұр Плаза» в Актау автобус отправится в 12:00 часов. Возвращение в город - в 22:45 часов.

От физкультурно-оздоровительного комплекса им. Р. Утесинова в Жанаозене автобус автобус отправится в 12:00 часов. Возвращение - в 22:45 часов.

14 марта

От гостиницы «Нұр Плаза» в Актау автобус отправится в 07:00 часов. Возвращение в город - в 16:00 часов.

От физкультурно-оздоровительного комплекса им. Р. Утесинова в Жанаозене автобус отправится в 07:00 часов. Возвращение - в 16:00 часов.

Пассажирам рекомендуется прибыть на место отправления минимум за 30 минут до указанного времени отъезда.

Напомним, в прошлом году желающие съездить на Отпан-тау приходили позже обозначенного времени, а потом жаловались, что автобуса нет. А он уехал вовремя.