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12.03.2025, 17:27

В 2024 году в Актау отмечалась нестабильная эпидситуация

Общество 0 608 Гульмира Садырова

В эпидемиологической ситуации Актау в 2024 году наблюдалась относительная нестабильность по сравнению с предыдущим годом. Есть как рост, так и снижение случаев выявления ряда заболеваний. Об этом Lada.kz рассказала Колканат Есмурзаева, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города.

Фото с сайта emirmed.kz
Фото с сайта emirmed.kz

В 2024 году не было зарегистрировано фактов заболевания чумой, бешенством, сибирской язвой, туляремией, Конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Не было также регистрации  брюшного тифа, паратифа, дифтерии, полиомиелита, серозного менингита, краснухи. Значительно снизились показатели по скарлатине (в 39,26 раза), коклюшу (в 13,92 раза), сальмонеллезу (в 19 раз), дизентерии (на девять случаев), коронавируснаой инфекции (на 10 фактов). Сократилось также число пищевых отравлений, осложнений после хирургических и терапевтических вмешательств и родов, - прокомментировала Колканат Есмурзаева.

Вместе с тем отмечен рост заболеваемости гриппом, корью, острыми вирусными гепатитами, эпидпаротитом, менингококковой инфекцией, а также острой не уточнённой инфекцией верхних дыхательных путей.

Корь, эпидемический паротит и вирусный гепатит А демонстрируют относительный рост, и все они относятся к группе инфекций, управляемых вакцинацией. Это означает, что единственной надежной защитой от инфекционных заболеваний является вакцинация. Хотелось бы напомнить: если в обществе растет число непривитых людей и отказов от вакцинации, коллективный иммунитет снижается. Это приводит к усиленному распространению возбудителя инфекции и вспышкам заболеваемости среди населения, - подчеркнула врач-эпидемиолог.

Для профилактики гриппа в прошлом году для города было выделено 36 594 дозы вакцины. По словам Колканат Есмурзаевой, весь подлежащий иммунизации контингент был вакцинирован.

Ранее сообщалось, что в регионе от ВПЧ вакцинировано более 6 тысяч девочек.

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