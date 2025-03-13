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13.03.2025, 15:43

Иностранцы стали чаще выбирать Мангистау для жизни

Общество 0 3 587 Лиана Рязанцева

Иностранцы, прибывшие из-за рубежа для постоянного проживания, чаще всего выбирали Алматы, Алматинскую и Мангистаускую области. Бюро национальной статистики опубликовало информацию о ситуации с миграцией в Казахстане, передает Lada.kz.

 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По данным Бюро, в 2024 году число прибывших в Казахстан на постоянное место жительства составило 29 282 человека, число выбывших из страны — 12 732 человека. Сальдо миграции составило 16 550 человек. Таким образом, второй год подряд отмечается положительное сальдо во внешней миграции.

По сравнению с 2023 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 15,3%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 20,9%.

 Прибывшие из-зарубежья для постоянного проживания в основном выбирали город Алматы (6 260 человек), Алматинскую (4 788) и Мангистаускую (3 680) области. Самое большое количество выбывших зарегистрировано в Северо-Казахстанской (2 133 человека), Карагандинской (1 588) и Восточно-Казахстанской (1 195) областях, - говорится в информации.

Отмечается, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из этих стран составила 81,6%, доля выбывших в эти страны – 74,8%. Среди других стран, больше всего прибывших из Китая, Монголии и Турции, а выбывших – в Германию, Польшу и США.

Ранее сообщалось, что из Мангистау депортировали 164 иностранца.За нарушение правил пребывания на территории Республики Казахстан к административной ответственности привлечены 655 иностранных граждан, 164 из них были выдворены за пределы страны. 

 

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