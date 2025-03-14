Командно-штабные учения проходят на полигоне в Мангистау

В Мангистауской области проходит многостепенное командно-штабное учение, сообщает Lada.kz по информации пресс-службы Актауского гарнизона.
На полигоне «Оймаша» под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майора Мереке Кучекбаева организовано многостепенное командно-штабное учение с органами управления и войсками регионального командования «Запад».
Командно-штабное учение началось с подъема по учебной тревоге и выдвижения войск регионального командования «Запад» в район его проведения.
В рамках трехэтапного учения на полигоне «Оймаша» смоделирована обстановка с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, приближенная к реальным боевым действиям.
Особое внимание уделяется отработке вопросов взаимодействия между органами военного управления соединениями и частями других войск и воинских формирований, привлечения сил и средств государственных и местных исполнительных органов.
Многостепенное командно-штабное учение направлено на совершенствование управления войсками и их слаженности в сложной оперативной обстановке. Оно продлится до завтра, 15 марта.
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