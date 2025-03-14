Автобусы до Атырау, Актобе и Уральска запущены из Актау

Междугородние автобусные маршруты, связывающие западные региона, запущены сегодня, 14 марта, сообщает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.
Из Актау запущены следующие межобластные автобусные маршруты:
Актау – Атырау – Актау
Актау – Актобе – Актау
Актау – Уральск – Актау
Остановочные пункты:
Стоимость билета (в одну сторону):
Где приобрести билеты?
В кассе пункта обслуживания пассажиров, расположенного напротив Университета им. Ш. Есенова, на автостоянке у рынка «Сары базар».
Перевозчиком выступает ТОО «Caspian Trans Corporation». Уточнить расписание и частоту рейсов можно по телефонам: +7 777 550 2666; +7 771 079 48 85; +7 775 386 81 67
Напомним, ранее местные власти анонсировали запуск междугородних автобусов с 14 марта.
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