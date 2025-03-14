Автобусы до Атырау, Актобе и Уральска запущены из Актау

Междугородние автобусные маршруты, связывающие западные региона, запущены сегодня, 14 марта, сообщает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

стоп-кадр из видео

Из Актау запущены следующие межобластные автобусные маршруты:

Актау – Атырау – Актау

Актау – Актобе – Актау

Актау – Уральск – Актау

Остановочные пункты:

Актау: 31-й микрорайон, рядом с рынком «Сары базар»

Атырау: «Автовокзал», ул. Баймуханова, 66А

Актобе: «Сапар автовокзалы», проспект 312-й стрелковой дивизии, 4

Уральск: «Железнодорожный вокзал», ул. Чапаева, 1/1

Стоимость билета (в одну сторону):

Актау – Атырау: 7 000 тг (для детей: 3 500 тг)

Актау – Актобе: 15 000 тг (для детей: 7 500 тг)

Актау – Уральск: 15 000 тг (для детей: 7 500 тг)

Где приобрести билеты?

В кассе пункта обслуживания пассажиров, расположенного напротив Университета им. Ш. Есенова, на автостоянке у рынка «Сары базар».

Перевозчиком выступает ТОО «Caspian Trans Corporation». Уточнить расписание и частоту рейсов можно по телефонам: +7 777 550 2666; +7 771 079 48 85; +7 775 386 81 67

Напомним, ранее местные власти анонсировали запуск междугородних автобусов с 14 марта.