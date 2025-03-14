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14.03.2025, 16:27

Из тесного вагончика в уютный дом: жители Мангистау собрали деньги нуждающейся семье

Общество 0 1 535 Наталья Вронская

Несколько лет назад жизнь Армангуль Катаевой резко изменилась. После внезапной смерти мужа женщина потеряла здоровье и оказалась прикованной к постели. На ее иждивении 8-летний сын и дочь с двумя маленькими детьми. Из-за отсутствия постоянного дохода семья вынуждена была поселиться в вагончике, сообщает Lada.kz.

фото с сайта bf-annamariya.ru
фото с сайта bf-annamariya.ru

История дошла до руководителя общественного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетова. Волонтеры решили не оставаться в стороне и помочь семье начать новую жизнь.

На протяжении нескольких месяцев общественный фонд собирал средства на покупку трехкомнатного дома. Из-за сложного материального положения Армангуль вынуждена была отдать сына в школу-интернат.

«Мы хотели, чтобы семья снова была вместе. На протяжении нескольких месяцев привозили продукты, поддерживали их и обратились к жителям региона с просьбой помочь собрать средства на жилье. Еще вчера нам не хватало чуть более 300 тысяч тенге, но сегодня ночью, накануне праздника Амал, один человек закрыл сбор. Сейчас мы едем оформлять документы», — рассказал Имангазы Досмухамбетов.

Под опекой фонда «Мы люди – мы вместе» находится более 400 семей. Руководитель организации надеется, что к Наурызу все они получат продуктовые наборы.

«Мы стараемся поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации. Часто бывает, что люди буквально остаются на улице и просят помощи. Конечно, мы делаем все возможное. Например, пока шли сборы, мы сняли для Катаевой комнату, чтобы они не оставались в холодном вагончике. Но мы понимаем, что каждому помочь невозможно. Одна из наших мечт – чтобы когда-нибудь фонд получил здание, где временно могли бы размещаться нуждающиеся», — говорит Имангазы Досмухамбетов.

Фонд уже много лет работает в регионе, оказывая помощь тысячам нуждающихся. На постоянной основе организуются сборы, ярмарки вещей и продуктов. Желающих поддержать благотворительную инициативу просят присоединяться. Ведь даже небольшой вклад может изменить чью-то жизнь.

Помочь фонду можно, связавшись по телефону: +7 702 821 0650

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