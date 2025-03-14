Суд обязал передать в собственность государства магистральную железнодорожную сеть в Мангистау

Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангистау до морского порта Актау, сообщает Lada.kz по информации Генеральной прокуратуры страны.
Согласно действующему законодательству, магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.
Учитывая стратегическое значение указанных объектов и необходимость их возврата в государственную собственность, по акту надзора прокуратуры Министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд.
Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 14.03.2025 года исковые требования удовлетворены в полном объеме и собственность АО «Каскор-Транссервис» возвращена государству.
Данное решение является важным шагом в обеспечении устойчивого развития транспортной инфраструктуры Казахстана и гарантирует контроль государства над ключевыми объектами железнодорожной сети.
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