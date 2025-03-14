Суд обязал передать в собственность государства магистральную железнодорожную сеть в Мангистау

Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангистау до морского порта Актау, сообщает Lada.kz по информации Генеральной прокуратуры страны.

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Согласно действующему законодательству, магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.

Учитывая стратегическое значение указанных объектов и необходимость их возврата в государственную собственность, по акту надзора прокуратуры Министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 14.03.2025 года исковые требования удовлетворены в полном объеме и собственность АО «Каскор-Транссервис» возвращена государству.

Данное решение является важным шагом в обеспечении устойчивого развития транспортной инфраструктуры Казахстана и гарантирует контроль государства над ключевыми объектами железнодорожной сети.