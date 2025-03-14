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14.03.2025, 15:10

Бесплатное образование «под крылом» КМГ предлагают молодежи Мангистау

Общество 0 1 984 Наталья Вронская

У жителей региона есть уникальная возможность подать заявку на получение бесплатного образования в школах и СУЗах страны по программе «Жарқын Болашақ». Свыше 1000 мангистауских детей уже получили гранты и обучаются в 60 колледжах и 5 школах страны. В этом году планируется принять еще 600 студентов в возрасте от 12 до 22 лет, сообщает Lada.kz.

 

фото на сайте primeminister.kz
фото на сайте primeminister.kz

«Жарқын Болашақ» — образовательная программа для молодежи Мангистауской области. Позволяет детям и подросткам от 12 до 22 лет получить бесплатное образование. Программа работает по двум направлениям: образовательные гранты для обучения в школах и образовательные гранты для обучения в колледжах. «Жарқын Болашақ» реализуется при поддержке национальной компании «ҚазМұнайГаз» и фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

Прием заявок на новый поток программы запланирован на весну 2025 года. Информация о старте отбора будет размещена на официальных страницах программы «Жарқын Болашақ» и фонда Bilim Foundation в социальных сетях.

Обучение и переезд оплачивает программа, также участникам предоставляется повышенная стипендия и помощь на всех этапах адаптации. Кураторы, психологи будут помогать детям устроиться на новом месте. В программе участвует 60 колледжей страны по различным специальностям. «Жарқын Болашақ» - программа исключительно для Мангистауского региона. Основными критериями для поступления является личное желание и готовность детей переехать в другой город и стать специалистом в выбранной им профессии.

Программа работает уже три года. В числе обучающихся свыше 1000 студентов. Так, несколько из них поделились историями о том, как «Жарқын Болашақ» поменял их жизнь.

 К примеру, Каракат Аманкос из Жанаозена с детства была мечтала стать адвокатом, однако проходные баллы на получение гранта по юриспруденции - одни из самых высоких среди всех специальностей. Однако это не остановило целеустремленную девушку, и в 10-м классе она выиграла грант «Жарқын Болашақ» на обучение в Таразе.

«10 лет я училась в одной школе, и смена обстановки на 180 градусов стала для меня серьезным шагом. Но, увидев возможности, которые дает программа, я поверила в себя. А получив стипендию, смогла полностью сосредоточиться на учебе», — признается Каракат.

Посвятив все свое время образованию и подготовке к экзаменам, девушка не только окончила школу на отлично, но и набрала на ЕНТ - 120 баллов. Такой высокий результат позволил Каракат поступить на специальность своей мечты в MNU.

Другая студентка из Жанаозена - Арай Аманова сейчас учится в Колледже управления в Астане. Она мечтала стать переводчицей и  уже сегодня владеет английским, русским и турецким языками.

В будущем Арай планирует работать в Турции и Великобритании, чтобы набраться опыта. Девушка получила школьный аттестат с отличием, занимала призовые места на республиканских и областных олимпиадах. Таких же показателей она намерена добиться в колледже, а после войти в число лучших переводчиков не только Казахстана, но и мира.

«Если бы я осталась в Жанаозене, застряла бы на одном месте. Но благодаря „Жарқын Болашақ“ я увидела другой мир и иные перспективы. Без этой программы я бы не чувствовала себя такой уверенной», — признается она.

Рады поступлению и мангистауские парни. Так, Ералы Ерболатов и хасан Тойкулы, обучаясь в колледже Астаны, успешно совмещают студенческую жизнь и спорт.

Например, Ералы Ерболатов учится в Техническом колледже Астаны по специальности «Электромонтер». Ему нравятся динамичный темп жизни в столице и учеба, но также много времени он посвящает еще одной своей страсти — спорту.

«Я начал заниматься футзалом в 10 лет и достиг значительных успехов, например, стал бронзовым призером международного турнира в Узбекистане и чемпионата Казахстана», — рассказывает Ералы.

Не менее впечатляющие достижения демонстрирует и Хасан Тойкулы — студент первого курса столичного колледжа управления по специальности «Юриспруденция». Хасан не только мечтает построить успешную юридическую карьеру, но и развиваться в спорте. Он трехкратный чемпион Казахстана по грепплингу и кудо, а в свободное время занимается теннисом. И спорт не мешает ему занимать призовые места на конкурсах научных проектов.

Ералы и Хасан смогли совместить спорт и образование, не теряя возможностей ни в одной из сфер жизни, благодаря программе «Жарқын Болашақ». Оба они признают, что именно переезд в Астану позволил им максимально реализовать свой потенциал.

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