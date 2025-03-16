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16.03.2025, 14:30

Сгоревшее здание бывшей редакции в Актау может рухнуть

Общество 0 2 792 Сергей Кораблев

Жители 3 микрорайона опасаются, что двухэтажное строение, в котором три года назад произошел пожар, может обвалиться. Что будет с объектом, узнавал корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Судьба здания №70, в котором ранее располагалась редакция «Мангистау медиа», волнует жителей близлежащих домов. 

Сейчас сюда ходят справлять нужду. Часто здесь распивают и спиртные напитки, рассказывают люди.

Здание может обрушиться в любой момент, уверяют жители, его нужно срочно демонтировать.

Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Данный вопрос, как оказалось, стоит на повестке дня.

Мы проведем технический осмотр и решим вопрос о сносе этого строения, - ответили чиновники.

Напомним, бывшее здание редакции «Мангистау медиа» горело в начале декабря 2022 года. В момент возгорания внутри здания никого не было.

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