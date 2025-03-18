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18.03.2025, 09:03

Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины

Общество 0 3 021 Ольга Максимова

Открытый конкурс на установку подземных мусорных контейнеров был отменен. Резонность их установки обсуждается городской администрацией, передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Напомним, 4 марта стало известно, что 891 миллион тенге хотят потратить на подземные мусорные контейнеры. Открытый конкурс на их установку должен был стартовать 5 марта и продлиться десять дней. Новость об их установке, а точнее, цена вопроса вызвала резонанс – жители Актау посчитали, что на текущий момент покупка таких мусоросборников является расточительством городского бюджета. Директор общественного фонда «Ақтау – менің қалам» и строительной компании ESG Company Данияр Сандыбаев выразил мнение, что такие урны позволят сделать город чистым и красивым.

Теперь же стало известно, что конкурс отменен.

В Актауском городском отделе ЖКХ, сообщили, что рассматривают разные варианты.

Вопрос об установке таких контейнеров еще открыт. Будем решать, устанавливать или нет, - рассказали в отделе.

Специалисты отметили, что в некоторых новых микрорайонах у жилых домов установлены такие контейнеры (10 единиц), и они работают без проблем.

А вот контейнеры на набережной, установленные в 2021 году, пока не используются.  

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
18.03.2025, 06:30
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