Нужно торопиться: в Мангистау разъяснили порядок выплаты налога на транспорт

Срок уплаты налога на транспорт для физических лиц истекает 1 апреля 2025 года, и в департаменте госдоходов Мангистауской области представили ответы на самые актуальные вопросы, передает Lada.kz .

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- Какой размер месячного расчетного показателя применяется при исчислении налога за 2024 год?

- При исчислении налога за 2024 год применяется месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3 692 тенге, действовавший в 2024 году.

- Как рассчитывается налог на транспортные средства по легковым автомобилям?

- Налог рассчитывается исходя из объема двигателя автомобиля и МРП. Чем больше объем двигателя, тем выше налог. Для автомобилей с объемом двигателя свыше 1 500 см³ к базовой ставке добавляется по 7 тенге за каждый дополнительный кубический сантиметр.

- Что будет если не платить налог на транспортные средства?

- С 1 апреля за просрочку налога начисляется пеня. У должника есть 30 рабочих дней на оплату после уведомления. При задолженности свыше 1 МРП выносится налоговый приказ. Если долг не погашен, судебные исполнители могут арестовать счета и имущество.

- Как узнать сумму налога на транспортные средства?

- Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

- Кто оплачивает налог при продаже автомобиля по доверенности: собственник или доверенное лицо?

- Налог начисляется на собственника транспортного средства, даже если автомобиль используется по доверенности другим лицом.

- Кто обязан уплачивать налог на транспортные средства?

- Согласно пункту 1 статьи 490 Налогового кодекса РК, плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности.

- Какие физические лица освобождены от уплаты налога на транспорт?

- Это ветераны ВОВ, Герои СССР и РК; многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа», «Күмiс алқа»; лица с инвалидностью. Такие лица могут не платить налог по одному зарегистрированному на них транспортному средству. Если автомобилей несколько, то по остальным необходимо уплачивать налог. При этом под льготу не попадают владельцы машин с объемом двигателя свыше 4 литров, зарегистрированных после 31 декабря 2013 года.