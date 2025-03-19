Авария на высоковольтной линии: в Актау частично отключили электричество в нескольких микрорайонах

В трех микрорайонах областного центра произошло частичное отключение света в связи с аварией на высоковольтной линии, сообщает Lada.kz по информации АУЭС.

фото lada.kz

Причина аварии в настоящий момент выясняется специалистами Актауского управления электрических сетей. Известно, без света остались жители нескольких домов в нижней части города. А именно:

- 5 мкр (7, 8, 9, 10, 11, 18, 20 дома);

- 6 мкр (3 дом);

-- 7 мкр (здания 5а, 5б, 6, 7 и 8).

По сведениям lada.kz, без света остались коммерческие помещения, отсутствует освещение на перекрестке между 6,7, 5 и 8 микрорайонами.

Точные сроки восстановления в АУЭС назвать не смогли.