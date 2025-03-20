Какая погода ждет жителей Мангистау на Наурыз, рассказали синоптики

В связи с быстрыми сменами барических образований (циклонов и антициклонов), прохождением атмосферных фронтальных разделов и обширной ложбиной на высотных картах барической топографии в период с 20-23 марта 2025 года на территории Мангистауской области ожидаются осадки, порывистый ветер, понижение температурного фона, сообщает Lada.kz по информации Казгидромет по Мангистауской области.

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Завтра, 20 марта, в Мангистау ожидается дождь. Ночью и утром на северо-западе туман. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, на севере области 2, днем 13-18, на западе области 8 тепла. В Актау в четверг облачно и дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 8-10 тепла.

В пятницу, 21 марта, на юге, востоке области дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на юге, в центре области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 10-15, на юго-востоке области 18 тепла. В Актау 21 марта облачно, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

В субботу, 22 марта, в Мангистау ночью на юге, востоке области дождь, днем также осадки. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на юге, в центре области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на юге области 10 тепла, днем 10-15, на юго-востоке области 18 тепла. В областном центре прогнозируют облачную погоду и дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 10-12 тепла.

В воскресенье, 23 марта, в Мангистау на западе, севере, в центре области дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 тепла. В Актау облачно, дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 9-11 тепла.