Юный батыр Санжар из садика в селе Таушик поднял ягнёнка на плечи

В детском саду «Айгуль» в поселке Таушик Тупкараганского района отметили праздник «Аз-Наурыз», видеокадры которого получили «лайки» тысячи казахстанцев. На них 5-летний малыш приседает с маленьким ягненком, парадируя традиционные состязания казахов – «Кой котеру», сообщает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

По случаю праздника во дворе детского сада прошло праздничное мероприятие «Аз-Наурыз», в котором приняли участие дети 4-5 лет из двух старших групп. Детишки участвовали в играх, которые пропагандируют казахские обычаи и традиции.

«Украшением праздника стал момент, когда 5-летний мальчик по имени Санжар поднял ягненка весом 2 кг. Целью игры «Кой котеру» является развитие у детей ловкости, силы, смелости и мужества, а также привитие им национальных ценностей», - рассказала директор детского сада Индира Алишбаева.

На мероприятии дети прочувствовали смысл Наурыза через различные игры.