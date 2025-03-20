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20.03.2025, 08:54

Мангистаусцы установят рекорд Гиннесса

Общество 0 1 437 Наталья Вронская

Казахстан в очередной раз привлечет внимание всего мира. В Актау 22 марта состоится большое мероприятие, посвященное празднованию Наурыз мейрамы и культуре нашей страны. В рамках проекта 5 тысяч человек в национальной одежде планируют установить мировой рекорд Гиннесса в номинации «Самое большое собрание людей в Казахской национальной одежде». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказала руководитель группы организации мероприятия «Best Fest Nauryz» Асемгуль Адамбай, сообщает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

По словам спикера, цель мероприятия - показать миру уникальное культурное наследие казахского народа, продемонстрировать богатство национальных традиций и объединить общество общими ценностями. Этот день станет особенным праздником, отражающим сочетание традиций и новшеств.

В мероприятии будут участвовать граждане Республики Казахстан старше 16 лет, которые уже зарегистрировались на сайте  http://kazakhrecord.kz.  Взнос участника - 362 тенге. Согласно каталогу, указанному на сайте, Казахскую национальную одежду должен изготовить сам участник. Приветствуются обновленные версии представленных нарядов. В течение 3 дней волонтеры свяжутся с участником и передадут ему индивидуальный номер. Участник должен прибыть 22 марта с 09:00 до 10:30 на специально оборудованное место на берегу моря, напротив дома 68, мкр.15  Актау. В зоне проведения мероприятия через волонтеров участнику необходимо получить браслет присвоенного ему номера, пройти проверку безопасности. В 10:45 пропуск на мероприятие будет приостановлен, а в 11:00 начнется основная перепись. Первый звук "гонга" прозвучит в 11:00, и специалисты Книги рекордов Гиннесса отметят начало переписи. Во время переписи участники не должны двигаться с места. Последний звук "гонга" означает, что счет окончен. Если требования штаб-квартиры рекордов Гиннесса  будут выполнены в полном объеме, то нашей стране будет вручен сертификат о рекорде. По окончании основного мероприятия участникам необходимо покинуть место проведения с соблюдением мер безопасности. Этот проект - важный шаг в популяризации национальной культуры на глобальном уровне, - говорит Асемгуль Адамбай.

По мнению организаторов, это событие укрепит дух нации и повысит интерес к традициям среди молодежи. Генеральный спонсор проекта - строительная компания BS Holding. Партнер-организатор проекта - Мангистауский областной акимат.

Контактные телефоны:

- 8 707 202 23 62 Мурзамбет Асемгуль, руководитель организации

- 8 747 507 40 30 Кошербай Жаннур, организатор

- 8 707 399 53 03 Кошербай Рамазан, организатор

- 8 778 886 77 88 Амиралиева Ассель, организатор

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