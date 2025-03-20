Мангистаусцы установят рекорд Гиннесса

По словам спикера, цель мероприятия - показать миру уникальное культурное наследие казахского народа, продемонстрировать богатство национальных традиций и объединить общество общими ценностями. Этот день станет особенным праздником, отражающим сочетание традиций и новшеств.

В мероприятии будут участвовать граждане Республики Казахстан старше 16 лет, которые уже зарегистрировались на сайте http://kazakhrecord.kz. Взнос участника - 362 тенге. Согласно каталогу, указанному на сайте, Казахскую национальную одежду должен изготовить сам участник. Приветствуются обновленные версии представленных нарядов. В течение 3 дней волонтеры свяжутся с участником и передадут ему индивидуальный номер. Участник должен прибыть 22 марта с 09:00 до 10:30 на специально оборудованное место на берегу моря, напротив дома 68, мкр.15 Актау. В зоне проведения мероприятия через волонтеров участнику необходимо получить браслет присвоенного ему номера, пройти проверку безопасности. В 10:45 пропуск на мероприятие будет приостановлен, а в 11:00 начнется основная перепись. Первый звук "гонга" прозвучит в 11:00, и специалисты Книги рекордов Гиннесса отметят начало переписи. Во время переписи участники не должны двигаться с места. Последний звук "гонга" означает, что счет окончен. Если требования штаб-квартиры рекордов Гиннесса будут выполнены в полном объеме, то нашей стране будет вручен сертификат о рекорде. По окончании основного мероприятия участникам необходимо покинуть место проведения с соблюдением мер безопасности. Этот проект - важный шаг в популяризации национальной культуры на глобальном уровне, - говорит Асемгуль Адамбай.