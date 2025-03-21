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21.03.2025, 14:36

Строительство аммиачного завода за $1,35 млрд в Мангистау: подписано постановление

Общество 0 2 901 Наталья Вронская

В Казахстане запускается строительство завода по производству аммиака и карбамида в рамках заключенного соглашения об инвестициях. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщает Lada.kz со ссылкой на официльный сайт правительства.

Фото с сайта img5.lalafo.com
Фото с сайта img5.lalafo.com

Проект планируется реализовать на базе совместного предприятия QazaqGaz и ESTA компанией «Qazesta Fertilizers Ltd.».

Месторасположение завода выбрано в Мангистауской области, что обеспечит оптимальные условия для экспорта продукции через Каспийское море, - сказано в сообщении правительства.

Уточняется, что компания ESTA Construction входит в топ-100 лучших строительных компаний мира.

Стоимость проекта – $1,35 млрд. Строительство планируется завершить за три с половиной года. Будут созданы 400 постоянных рабочих мест и три тысячи на стадии строительства.

Производственная мощность завода составит до 700 тысяч тонн карбамида и 42 тысяч тонн аммиака в год.  

Проект направлен на развитие газохимической отрасли, а также на импортозамещение и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. При научной потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают только порядка половины спроса. Власти уверяют, что реализация проекта по созданию собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность страны. Также он будет иметь положительное влияние и на развитие сельского хозяйства.

Напомним, впервые о намерениях властей построить в регионе вышеупомянутый завод стало известно в начале марта текущего года. По итогам встречи уполномоченным государственным органам было поручено в ускоренном порядке провести все процедуры и в течение двух недель внести на подпись проект Соглашения об инвестициях с компанией ESTA Construction, что даст старт реализации крупного инвестиционного проекта.

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