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22.03.2025, 14:13

Актау вошел в историю: более 5 тысяч человек в казахских национальных костюмах установили рекорд Гиннесса

Общество 0 19 413 Наталья Вронская

Праздник традиций и единства прошёл в Актау. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, более пяти тысяч человек в казахских национальных костюмах собрались на центральной площади города, чтобы установить мировой рекорд, сообщает Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Целью мероприятия было установление рекорда  в номинации «Самое массовое скопление людей в казахской национальной одежде». Организаторы акции пригласили официальных представителей из штаб-квартиры Книги рекордов Гиннесса в Лондоне, чтобы зафиксировать событие.

С самого утра на площадь начали стекаться участники – взрослые и дети, мужчины и женщины в праздничных камзолах, шапанах, тюбетейках, а также в других нарядах с элементами традиционной казахской одежды . К 11:00 организаторы насчитали уже 4 000 человек, а ровно в 12:01 количество участников перевалило за 5 000  человек. Цель была достигнута. Всего  зарегистрировалось на мероприятие свыше 5500 человек.

Площадь пестрила  от ярких узоров  шёлковых тканей и золотой вышивки. В этот день каждый чувствовал себя частью истории, в буквальном смысле вписанной в Книгу рекордов.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил важность этого события в продвижении культурного наследия нашего народа на международном уровне и поздравил собравшихся с Наурызом.

"Мы являемся свидетелями исторического момента в день празднования Наурыз мейрамы.  Сегодня мы раскрыли миру глубокую историю и богатое культурное наследие казахского народа, наши национальные традиции. В священном  Мангистау установлен мировой рекорд по казахскому национальному костюму.  Поздравляю всех наших соотечественников с этим большим успехом!  Выражаю благодарность инициативной группе, занимающейся популяризацией культуры казахского народа, представителям Книги рекордов Гиннесса, приехавшим специально из Лондона, и всем участникам, внесшим свой вклад в установление рекорда!" - сказал глава региона.

Для гостей и участников мероприятия была организована концертная программа: звучали народные песни, выступали фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы. Люди пели, фотографировались, танцевали, обменивались добрыми словами и поздравлениями.

После завершения подсчёта и проверки данных представители Книги рекордов Гиннесса торжественно вручили сертификат, официально подтверждающий новый мировой рекорд. Актау стал городом, где традиции объединили тысячи людей и подарили яркий, запоминающийся день.

Этот рекорд не только о цифрах. Это демонстрация уважения к национальной культуре, гордости за свои корни и мощного единения народа. В Актау снова доказали: когда казахстанцы объединяются ради идеи, невозможное становится реальностью.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
kolu411
kolu411
Карточки с номерами и при регистрации указывались ФИО и прочие данные, если пособирают и оштрафуют будет нехилое пополнение бюджета.
22.03.2025, 15:00
Apmaxa
Apmaxa
карточки в номерами побросали... как всегда. а носителей паранджи что-то не видно.
22.03.2025, 10:17
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