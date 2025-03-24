Лишиться деревьев из-за автопарковки боятся жители Актау

Проводимые работы по расширению парковочной зоны перед домом №8 в 5 микрорайоне могут затронуть зеленые насаждения, волнуются жители. В городской администрации прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

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Горожане сообщают, что из-за работ по увеличению площади автопарковки могут быть ликвидированы деревья.

Все сметают на своем пути, даже деревьев не жалко, - говорит местный житель Расул.

В Актауском городском отделе корреспонденту Lada.kz сообщили, что, по сложившейся ситуации, подрядной организации, занимающейся благоустройством на данном участке, направлено письмо.

Власти уверяют, деревья пересадят вблизи вышеуказаннной территории.

К слову, растения были высажены акиматом в прошлом году.

Напомним, ранее жителей Актау заинтересовали очередные «раскопки» перед домом №8 в 5 микрорайоне. Корреспондент Lada.kz выяснил, что на данном участке планируется расширить автопарковку.