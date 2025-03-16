Автопарковку делают в центре Актау

Жителей Актау заинтересовали проводимые работы перед домом №8 в 5 микрорайоне, сообщает Lada.kz.
Местные жители предположили, что очередные «раскопки» проводятся для замены кабеля или прокладки трубопровода.
Не одно, так другое. Почти весь город уже разворотили. Что на этот раз?, - спрашивают жители.
Корреспондент Lada.kz узнал, с чем связаны проводимые работы на месте у рабочего, рывшего канавы. Он сообщил, что на участке у дома планируется расширить автопарковку.
Канавы предназначены для установки бордюров.
Напомним, водители незаконно захватили парковочные места в 7 микрорайоне перед домом №4.
Комментарии1 комментарий(ев)