Автопарковку делают в центре Актау

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Местные жители предположили, что очередные «раскопки» проводятся для замены кабеля или прокладки трубопровода.

Не одно, так другое. Почти весь город уже разворотили. Что на этот раз?, - спрашивают жители.

Корреспондент Lada.kz узнал, с чем связаны проводимые работы на месте у рабочего, рывшего канавы. Он сообщил, что на участке у дома планируется расширить автопарковку.

Канавы предназначены для установки бордюров.

Напомним, водители незаконно захватили парковочные места в 7 микрорайоне перед домом №4.