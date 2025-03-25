Урны провалились под землю в Актау

Инцидент, в ходе которого под землю провалились урны, произошел в 19 микрорайоне. Подрядную организацию обязали провести восстановительные работы, передает Lada.kz .

Фото жителей жилого комплекса «Рахат 2»

Ицидент произошел на территории ЖК «Рахат-2». По словам жильцов, из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.

Это как можно наплевать на качество материалов. Дефекты выявились при первой же непогоде, - говорят жильцы многоэтажки.

В пресс-службе Актауского городского акимата сообщили, что над проблемой работает отдел ЖКХ. Те, в свою очередь, дали поручение подрядной организации привести все в первоначальный вид.

Как выяснилось, на месте уже установлены ограждения. Восстановительные работы, заверили чиновники, будут проведены после стабилизации погодных условий.

Название подрядной организации в городской администрации пока не озвучили. Сумма, выделенная на данные урны и работы, также пока неизвестна.

Напомним, в Актау на подземные мусорные контейнеры хотели потратить почти миллиард тенге.

Директор общественного фонда «Ақтау – менің қалам» и строительной компании ESG Company Данияр Сандыбаев посчитал, что такие урны позволят сделать город чистым и красивым.

На прошлой неделе стало известно, что открытый конкурс на установку подземных мусорных контейнеров был отменен.