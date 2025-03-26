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26.03.2025, 13:50

Работники базара в Актау жалуются на «удушающие» налоги

Общество 0 3 993

Переход на «белую» налоговую отчетность может грозить банкротством для работников розничных продаж. Об этом заявляют продавцы торгового дома "Магаш", более известным, как Желтый рынок. Работники базара, привыкшие получать оплату переводами, не рады внедрению QR и необходимости демонстрировать свои обороты, подробности в материале Lada.kz.

стоп-кадр из видео Lada.kz
стоп-кадр из видео Lada.kz

Несмотря на ощутимый рост цен, продавцы на базарах признаются, что их доходы по сравнению с прошлыми годами снизились практически в два раза. Ведь, помимо банковских услуг, они обязаны платить 3% с оборота. Между тем их личная накрутка на товары не может по закону превышать 10-15 процентов.

«Прибыль даже не покрывает наши расходы. Я говорю девочкам: мы будем банкротами. Сейчас еще немножко и все. Мы не сможем работать. Мы же цены не можем завышать», - говорят люди.

 

Оплачивают налоги сотрудники рынка по упрощенной системе - два раза в год. В последний раз, говорят некоторые, им даже пришлось брать кредит.

«Налог пришлось оплатить, взяв кредит, что тоже невыгодно. Мы закупаем овощи и фрукты в долг, но среди них неизбежно попадаются подпорченные продукты, которые нельзя выбрать заранее. За полгода нам пришел налог почти на 500 тысяч тенге. Мы просим снизить налог на оплату через QR, так как это нам невыгодно. У нас также есть расходы на аренду, и в итоге мы не получаем никакой прибыли», - говорят предприниматели.

В департаменте госдоходов Актау разъяснили, что для торговли на рынках в Казахстане есть три вида режима: упрощенный, розничный и общеустановленный. Так, при упрощенной системе работники рынка действительно обязаны оплачивать 3 процента со всех своих оборотов, включая расходы на закуп товара, его транспортировку и зарплаты продавцов. Однако, есть и розничный режим. Где, например, можно высчитывать оклады сотрудников.

 «В розничном режиме налог тоже 3%, но отчет надо сдавать 4 раза в год, каждый квартал. Из плюсов: из оборота можно вычитать заработные платы сотрудников. Например, если у вас общий доход 10 млн, но 3 из них ушли на оклады работников, вы платите налог в 3% только с 7 млн. Также  здесь есть облегчения по налогу на добавленную стоимость, который применяется, когда доходы предпринимателей превышают сумму в 94 млн в год. По розничному режиму эта сумма может достигать 2 млрд 377 млн тенге», - рассказал заместитель руководителя государственных доходов по городу Актау Данияр Сагдуллин.

На общеустановленном режиме предприниматели смогут вычитать из оборота все свои расходы. Для этого их поставщики должны предоставлять бухгалтерские документы.

 «В общеустановленном порядке они, например, приобретали товар на 10 миллионов, реализовали его на 11 миллионов. Примерно, условно говоря. Оттуда они вот миллион прибыль получили. От миллиона прибыли они должны 10 процентов налог оплатить. Это около ста тысяч тенге, но должны присутствовать документы, подтверждающие приобретение товара и его реализацию», - заключил Данияр Сагдуллин.

Налоговики Актау говорят, что все граждане, не понимающие системы налогооблажения, всегда могут обратиться в сервисный центр департамента государственных доходов региона для консультации.

Ирина Логвинова

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
От миллиона прибыли они должны 10 процентов налог оплатить. Это ОКОЛО ста тысяч тенге - заключил Данияр Сагдуллин. Я всегда считал математику точной наукой. А зам руководителя гос доходов думает, оказывается, по другому.
26.03.2025, 13:13
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