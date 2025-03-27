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27.03.2025, 11:41

Знают ли жители Актау акима и прокурора области в лицо? Соцопрос

Общество 0 2 255 Наталья Вронская

Корреспонденты Lada.kz провели опрос среди жителей Актау на тему «Знаете ли вы, кто это?». Среди предоставленных респондентам фотографий были портреты глав областного центра и региона, прокуратуры, департамента полиции и управления здравоохранения.

Фото: коллаж Lada.kz
Фото: коллаж Lada.kz

Людям предлагалось назвать имя или хотя бы должность человека на портрете. Среди «тайных лиц» были аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, глава Актау Абилкаир Байпаков, руководитель регионального управления здравоохранения Бекболат Избасаров, прокурор области Айдос Майлыбаев, прокурор города Ерболат Абдиров, а также главный полицейский Мангистау Сагындык Аяганов.

Опрос показал, что большинству горожан не известны имена первых руководителей области. Чаще всего респонденты узнавали акима Мангистауской области и акима Актау. Третьим по популярности среди опрошенных стал главный полицейский региона.

Lada.kz предлагает вниманию читателей снимки, которые были продемонстрированы жителям областного центра. Делитесь честными комментариями, кого из чиновников вы бы узнали по фотографии?

Айдос Майлыбаев, прокурор Мангистауской области
Абилкаир Байпаков, аким Актау
Ерболат Абдиров, прокурор Актау
Сагындык Аяганов, руководитель департамента полиции Мангистауской области
Бекболат Избасаров, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области
Нурдаулет Килыбай, аким Мангистауской области
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Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
А они предполагают, что в Актау и области существуют жители, но не уверены в этом...
28.03.2025, 16:54
fox1167
fox1167
"большинству горожан не известны имена первых руководителей области."-----О чём это говорит? Вывод только один: плохая работа!
28.03.2025, 10:06
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