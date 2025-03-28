Профилактика рака: в Актау пройдет День открытых дверей

Завтра, 29 марта, в Мангистауском областном онкологическом центре пройдет День открытых дверей, в ходе которого жители региона смогут получить бесплатную консультацию специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

День открытых дверей пройдет с 09:00 до 13:00 часов. Горожан примут хирург, онколог, онкогинеколог и маммолог, которые окажут им бесплатную консультативную помощь.

Цель проведения Дня открытых дверей – информирование населения о видах онкологических заболеваний, а также о преимуществах раннего их лечения. Извещаем о том, что подобные бесплатные профилактические осмотры мы проводим в областном онкологическом диспансере регулярно, - отметили специалисты.

Онкологический центр находится по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание №3.